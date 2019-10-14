شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يبحث خطة «إحلال الميكروباص»: جادون لتنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة جادة جداً في تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات العاملة بالسولار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى أو بالدورة المزدوجة «غاز/ سولار»، وتوفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب المركبات القديمة على استبدالها.

وأضاف مدبولى، خلال اجتماعه مع إتشيرو كاشيتانى، رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفد من قيادات ومسؤولى الشركة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وسفير اليابان في القاهرة، إن الحكومة مستعدة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمنى محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة في هذا الصدد.

وأشار الدكتور مدبولى إلى الاهتمام الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسى بملف إحلال الميكروباص، وذلك في إطار السعى لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التي تتكبدها ميزانية الدولة في استيراد السولار، لافتاً إلى أنه من الضرورى إتمام عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، لتعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلى ونقل الخبرات. من جانبهم عرض مسؤولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التي تنتجها الشركة، بما يلبى حاجة الحكومة من هذه المركبات المطلوب إحلالها محل المركبات القديمة العاملة بالسولار.

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وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتى في إطار اللقاءات التي يعقدها رئيس الحكومة مع ممثلى كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى، أو بالدورة المزدوجة «غاز/ بنزين»، محل هذا النوع من المركبات العاملة بالسولار. من جهة أخرى وجه الدكتور مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الصحة بالتنسيق مع مجموعة GK الاستثمارية السويسرية حول الخطوات التنفيذية لمشروع المستشفيات سابقة التجهيز، بالإضافة إلى التنسيق مع وزيرة الاستثمار حول المجالات الاستثمارية الأخرى التي ترغب المجموعة في الاستثمار فيها.

وقال الدكتور مدبولى، خلال لقائه كمال بن الجيلانى الغريبى، رئيس المجموعة العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية، بحضور وزيرتى الاستثمار والصحة، إن الاستثمار في هذا المجال يعد استثماراً واعداً ومضموناً في ضوء ما تمتلكه مصر من قوة بشرية تزيد على ١٠٠ مليون نسمة.

وقالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال اللقاء، إن المجموعة تعمل في تقديم الخدمات الطبية في عدة دول، منها إيطاليا، حيث تخدم نحو ٥ ملايين مواطن هناك، وتعد من أبرز مقدمى الخدمات الصحية هناك، وهناك مشاورات مع المجموعة لنقل تجربة المستشفيات سابقة التجهيز، بما تتميز به من تكنولوجيا موفرة للطاقة، وآليات متقدمة للتخلص من النفايات، والاستفادة منها في دعم منظومة التأمين الصحى.

من جانبه قال كمال الجيلانى، رئيس المجموعة السويسرية، إنها تتطلع للاستثمار في مصر، والمساهمة في الجهود الجارية لتطوير الخدمات الطبية ومنظومة التأمين الصحى وفق أعلى المعدلات العالمية، مشيدا بالدعم الكبير الذي يوجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاع الصحة، والمبادرات التي تم تدشينها ولاقت إشادات دولية.