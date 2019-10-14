شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 108 آلاف متقدم للعمل في المدارس الحكومية والخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم أن 107 آلاف و729 متقدمًا سجّلوا عبر البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة منذ انطلاق التسجيل، الأربعاء الماضى، بواقع 106 آلاف و817 طلب عمل، و912 رغبة في التطوع.

وذكرت الوزارة أن 3 آلاف و806 موظفين سجّلوا بالفعل عبر البوابة، فيما بلغت عدد طلبات من لا يعمل 103 آلاف و438 طلبًا، كما أن عدد الذكور الذين ملأوا بياناتهم يقدر بـ 35 ألفًَا و474، إضافة إلى 72 ألفًا و255 للإناث، إضافة إلى 107 آلاف و244 متقدمًا من شباب الخريجين، و485 للطلاب.

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وأعلنت الوزارة انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف بالمدارس الحكومية والخاصة (www.egmoe.org)، وهى بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل (معلمين، إداريين، عمّال)، وستتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوى وفق شروط التوظيف الأمثل للموارد، مؤكدة أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

وأشارت إلى أنه من المستندات المطلوبة شهادة طبية تثبت أن المتقدم لائق طبيًا، على أن تكون معتمدة من أحد المستشفيات الحكومية، كما يجب عليه رفع هذه المستندات عبر البوابة الإلكترونية في صورة ملفات ضوئية بامتداد PDF) JPEG)، بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.

في سياق متصل، أصدر الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى، تعليمات رسمية توصى بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الفنية في الجيزة، خاصة في معلمى المواد العملية، ووجّه خلال زيارته لمدرسة إمبابة الثانوية الصناعية، أمس، مسؤول التعليم الفنى بحل مشكلة العجز في المعلمين عن طريق حلول مختلفة، منها الندب بين المدارس في نفس الإدارة أو أي حلول بديلة من خارج الصندوق.. لافتًا إلى أن تجربة تطبيق التأسيس العسكرى على 27 مدرسة فنية لاقت قبولًا كبيرًا من جانب أولياء الأمور، خاصة أنها تؤثر على تغيير شخصية الطالب للأفضل. وأشاد «مجاهد» بحالة الانضباط التي شهدتها المدرسة والنظام الصارم بعد تطبيق التأسيس والتربية العسكرية بها، منوهًا بأنه يتم دراسة تطبيق التأسيس العسكرى على عدد آخر من المدارس الفنية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع، بهدف استغلال السنة الأولى بمدارس التعليم الفنى كفترة تأسيس عسكرى للطلاب، لتحسين حالة انضباط الطلاب وانتمائهم للوطن، وبدأت تنفيذه من العام الدراسى الجارى في 27 مدرسة فنية صناعية، بواقع واحدة في كل محافظة، إذ يتم تدريس مقررات ذات طبيعة عسكرية من قبل ضباط تم اختيارهم على أعلى مستوى، وتعتبر المقررات العسكرية مواد نجاح ورسوب.