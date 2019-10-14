شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الأمصال تكفي 15 شهراً.. وتوفير 20 مليون عبوة لبن أطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة عن توفير أرصدة كافية من مختلف الطعوم والأمصال لمدد تتراوح بين 6 و15 شهراً، موضحة أنه تم القضاء على بعض الأمراض المستهدفة بالتطعيم، مثل شلل الأطفال، والتيتانوس الوليدى، كما تم توفير رصيد كافٍ من الطعوم اللازمة مثل لقاح الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، لتنفيذ الحملات القومية للتطعيم بهدف رفع المناعة المجتمعية واستهداف جميع الفئات من الوافدين واللاجئين فى سن التطعيم، فيما انتهت الوزارة من إعداد ملف نهائى تمهيداً لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الحصبة.

وقال الدكتور علاء عيد، مستشار الوزيرة للشؤون الوقائية المتوطنة، إنه تم تخطى أزمة وجود عجز عالمى فى الرصيد المركزى الخاص بمصل الكلب المنقذ للحياة خلال العام ونصف العام السابق، إذ تم توفير أرصدة من المصل تكفى لمدة أكثر من عامين، وتوفير رصيد استراتيجى من مصل التسمم الغذائى المنقذ للحياة بصلاحية 5 سنوات يكفى لمدة أكثر من عامين.

من ناحية أخرى أعلنت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بالوزارة، عن توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال «شبيه لبن الأم» للأطفال أقل من عام فى جميع منافذ الوزارة المنتشرة بكافة المحافظات، خلال العام المالى الجارى، مشيرة إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى يبلغ 4.5 مليون علبة، بخلاف المخزون الحالى، بهدف الوصول إلى الرعاية المتكاملة والتى لا تقتصر على العلاج فقط بل تشمل أيضاً الوقاية وتعزيز الصحة.