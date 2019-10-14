شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الجندي: جسمي يقشعر كلما قرأت كتب «الغيطاني» عن حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، أرملة الأديب الراحل جمال الغيطاني، في لقاء تليفزيوني، للحديث عن كتابه «على خط النار: يوميات حرب أكتوبر»، المتضمن جانبا من رسائله الصحفية التي أمد بها جريدة «الأخبار» خلال عمله مراسلا عسكريا على الجبهة خلال حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر، في الفترة ما بين عامي 1969 و1974 والتي رصد فيها الأحداث والتطورات العسكرية على الجبهة.

وأضافت «الجندي»، أن مذكرات الغيطاني وكتبه كانت مدعمة بملايين ومئات التفاصيل، وتُعد كنزا معلوماتيًا كبيرًا، كما أنه رصد الحالة الإنسانية أثناء الحرب، مضيفة: «ده كان كاتب عن واحدة اسمها أم رفاعي، من حُسن الكتابة وأنا بقرأ كنت بحس بريحة الأكل اللي هو ذكر أنها عملته، وكنت بحس إني سامعة الصوت، وهذا السرد يختلف ما بين الكاتب والصحفي، لما كنت بقرأ مذكراته كان جسمي يقشعر».

وتابعت: «للأسف، لم نعرف شيئا عن حرب أكتوبر لا على الجانب العسكري أو الجانب الإنساني، فيلم الممر حفيدي ابن ماجدة جمال الغيطاني، لو احنا فعلا عرفنا في حرب أكتوبر كان الموضوع اختلف، التليفزيون المصري اشترى من جمال الغيطاني رواية الرفاعي في سنة 1980، مصر كانت تحارب من أجل الحياة وليس من أجل الحرب».