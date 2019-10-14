شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في كنيسة مارجرجس حلوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شب حريق مساء الأحد، في كنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان، التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة. وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان، أن الحريق ألحق أضرارا بمبنى الكنيسة، ولم يصب أي شخص نتيجة الحادث. وتولت قوات الدفاع المدني عملية السيطرة على الحريق، ومازالت عمليات الإطفاء مستمرة. حريق بكنيسة مارجرجس في حلوان حريق بكنيسة مارجرجس في حلوان حريق بكنيسة مارجرجس في حلوان

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