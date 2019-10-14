شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عاطلين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عاطلان مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بمنطقة الجبل الأصفر في الخانكة، وأفادت التحريات بأن العاطلين وراء مقتل رجلين وسيدة داخل زراعات الموز في بنها، وتم العثور عليهم الأسبوع الماضي.

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وعقب استئذان النيابة تمت مداهمة مكان اختباء المتهمين، وبمجرد وصول القوات، وقع تبادل لإطلاق النيران وتم قتل المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن القليوبية د تلقت بلاغا من «ف.ز.ج» 32 سنة، ربة منزل، أشارت خلاله إلى أنه أثناء قيامها بالاتصال بهاتف شقيقها «أ» 36 سنة، عاطل، له معلومات جنائية مقيم بكفر الجزار، تجاوب معها أحد الأشخاص وأكد لها قيامه بقتل شقيقها بالأرض المزروعة بالموز في قرية الرملة، وبالانتقال تم العثور على جثته، وكذا العثور بداخل إحدى الحجرات على جثتي كل من «م.ع.إ»، 35 سنة، عاطل، و«س. ح.ع» 29 سنة، ربة منزل، وبهم آثار طلقات نارية متفرقة، واتهمت المُبلغة العاطل بارتكاب الواقعة.

ووجه اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بتشكيل فريق بحث، وتبين له أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «م.أ.ع» وشهرته بوش، 26 سنة، عاطل، محكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية ضرب، و«ع.ج.أ»، 25 سنة، عاطل، وسبق اتهامه في قضيتي سلاح أبيض وضرب، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بمكان اختبائهما بأحد المباني «غير المأهولة بالسكان» بمنطقة أرض المعلف بالجبل الأصفر في الخانكة، وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة المبنى، بادر المتهمان بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، وعلى الفور تعاملت القوات بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران، وتبين مقتلهما والعثور بجوارهما على«بندقية آلية و2 خزينة بندقية خرطوش و7 طلقات خرطوش»، كما عُثر بطيات ملابسهما على 2200 جنيه.