شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل القروى يعلن سبب فشله فى الانتخابات الرئاسية: حرمت من تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق نبيل القروى المرشح للانتخابات الرئاسية عن حزب قلب تونس، خلال ندوة صحفية على فشله في الجولة الثانية أمام المرشح المستقل قيس سعيد، قائلًا أن "التاريخ سيذكر ما أراد تقديمه".
وبرر نبيل القروي فشله بحرمانه من مبدأ تكافؤ الفرص فى تصريحات صحفية نشرتها وسائل الإعلام المحلية، قائلا: "رغم الظروف التي مررت بها وتواجدي بالسجن، إلا انني حضرت المناظرة أمام المرشح قيس سعيد".
وأضاف القروي: لم اتمكن من مقابلة أنصاري وشخصيات وطنية مثل منافسي قيس سعيد الذي تنقل للجهات والتقى أنصاره في حين طالتني أنا الإتهامات.
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