شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى بالزي العسكري: مستعد أن أذهب إلى سيناء فورًا للدفاع عنها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة له أثناء أداءه للخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش المصري، مؤكدًا: «أحسن وأشرف أيام وأفضل مكان تتمنى تفضل فيه».
وأضاف «موسى» خلال برنامجه على شاشة «صدى البلد»، أن الجيش المصري في حال دعاه للعودة إلى صفوفه فلن يتأخر، قائلًا :«والله والله والله لو الجيش محتاجنى دلوقتى هروح على سيناء».
وتابع: «فخر وشرف الانتماء للقوات المسلحة، والقادة في القوات المسلحة أمنيتهم الشهادة في سبيل الوطن».
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