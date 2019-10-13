شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى بالزي العسكري: مستعد أن أذهب إلى سيناء فورًا للدفاع عنها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورة له أثناء أداءه للخدمة العسكرية كضابط احتياط في الجيش المصري، مؤكدًا: «أحسن وأشرف أيام وأفضل مكان تتمنى تفضل فيه».

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وأضاف «موسى» خلال برنامجه على شاشة «صدى البلد»، أن الجيش المصري في حال دعاه للعودة إلى صفوفه فلن يتأخر، قائلًا :«والله والله والله لو الجيش محتاجنى دلوقتى هروح على سيناء».

وتابع: «فخر وشرف الانتماء للقوات المسلحة، والقادة في القوات المسلحة أمنيتهم الشهادة في سبيل الوطن».