شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادي: مصر تستهدف عائدات تتخطى 17 مليار دولار من السياحة بنهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن الاستقرار الأمني ساهم بشكل كبير في نمو معدلات السياحة في مصر، مؤكدًا أن القطاع السياحي في مصر شهد نموًا متزايدًا خلال العامين الماضيين.
وأضاف «مصطفى»، في حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، الأحد، أن القطاع السياحي شهد طفرة كبيرة وصلت لما قبل 2010، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف عائدات تتخطى الـ17 مليار دولار من السياحة بنهاية عام 2020.
وأوضح أن القطاع السياحي أحد الدعائم الرئيسية في تحقيق معدلات تنمية مرتفعة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق معدل دخل سياحي لهذا العام تجاوز 12.6 مليار دولار، مشددًا على أن الإصلاح الهيكلي في وزارة السياحة انعكس بالإيجاب على انتعاش القطاع السياحي وإعادة مصر على الخريطة السياحية العالمية.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي انعكس على القطاع السياحي، موضحا أن السياحة في مصر تستقطب الآلاف من فرص العمل، سواء المباشرة أو المرتبطة بها.
وأشاد الخبير الاقتصادي بالدور الكبير لوزيرة السياحة في تنشيط الحركة السياحية المصرية، عن طريق الدعاية الخارجية والتواجد المؤثر بالمحافل السياحية الدولية والتعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات السياحية الدولية، بما ساهم بشكل واضح في رفع معدلات جذب السائحين لمصر.
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