شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد.. أطباء معهد ناصر ينقذون حياة شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح أطباء معهد ناصر في تحقيق إنجاز طبي جديد يضاف إلى إنجازات المعهد، حيث نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالقلب، وذلك في تدخل جراحي فائق وسريع.

وكان المريض الذي يبلغ من العمر 27 عاماً قد حضر بواسطة مجهول إلى طوارئ معهد ناصر مصاباً بجرح نافذ في عضلة القلب مع إصابات مختلفة بالجسم وتدهور شديد بالحالة العامة وفقدان كامل للوعي وانخفاض شديد في النبض والضغط.

وبالكشف الطبي على المريض بواسطة د. حمدى عبدالغفار استشاري الجراحة بالمعهد، تبين خطورة الحالة والحاجة إلى تدخل جراحي فوري لإنقاذ حياة المريض، فتم على الفور الاتصال بدكتور أسامة سعيد ونقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات.

Advertisements

و تم إجراء جراحة عاجلة لاستكشاف الصدر من الناحية اليسرى وتبين وجود إصابة شديدة بالبطين الأيمن والشريان الرئوي الأيمن، وتم إصلاح القلب جراحياً وتعويض المريض بالدم والمحاليل حتى استقرت حالته الصحية.

وقد استمرت الجراحة ساعة ونصف، حيث بدأت في الرابعة عصراً وانتهت في الخامسة والنصف مساءً خرج بعدها المريض إلى غرفة العناية المركزة التي نقل منها بعد ذلك إلى غرفة العناية المتوسطة بعد تحسن حالته واسترداده لكامل وعيه.

وقد تكون الفريق الطبي من كل من: أ د. أحمد بكري استشاري جراحة القلب، وأد. محمد الشوربجي، وأد. أمل صلاح استشاري التخدير، وأخصائيي جراحة القلب: د. محمد عبدالقادر ود. وحيد فودة ود. جلال فراج ود. محمد الغنام. وتمريض العمليات: م/ دعاء رمضان وم/ أميرة رفاعى وم/عبير محمد وم/ حنان عاطف. وعمال العمليات: يحيى زكى ومحمد فتوح.

والجدير بالذكر أن ما حدث يعتبر إنجازاً طبياً غير مسبوق ليس من حيث درجة تعقيد العملية الجراحية فحسب ولكن في سرعة التدخل الجراحي وجاهزية غرفة العمليات والفريق الطبي، حيث استغرق الوقت من وصول المريض إلى طوارئ المستشفى وبدء العملية الجراحية أقل من عشرة دقائق وهو رقم قياسي يصعب تكراره عالمياً.