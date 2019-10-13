شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الاشتراك بدورة اتحاد الصحفيين الأفارقة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، عن فتح اللجنة باب الاشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين المصرية، والتي تعقد من الفترة 2-21 نوفمبر القادم بمشاركة 25 دولة أفريقية.

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وقال «عبدالرحيم» في تصريحات صحفية، إن شروط المشاركة في الدورة: «إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، لم يسبق للمتقدم المشاركة في الدورات السابقة، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة»، مؤكدًا أن التقديم سيكون لدى مركز المعلومات بالنقابة في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري، وتجري قرعة علنية لاختيار المشاركين، وعددهم 6 زملاء، بالإضافة إلى 3 احتياطي.

وأضاف وكيل أول نقابة الصحفيين أن هذا التنسيق يتم للمرة الأولى منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن النقابة سوف تستضيف جميع المشاركين، مع تقديم دورات تدريبية إضافية لهم عن تاريخ نقابة الصحفيين المصرية، فضلًا عن عقد لقاء مع النقيب وأعضاء المجلس.

وشدد «عبدالرحيم» على أن هذا هو الدور الطبيعي الذي من المفترض أن تلعبه النقابة، خاصة أن مصر هي من أسست اتحاد الصحفيين الأفارقة.