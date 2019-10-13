شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الموارد المائية بالساحل الشمالي.. «بحوث الصحراء» ينظم دورة تدريبية في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز بحوث الصحراء اليوم، الأحد، على مدار أربعة أيام الدورة التدريبية حول إدارة الموارد المائية بالساحل الشمالي الغربي لمشروع التنمية الزراعية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي حوض القصابة باجوش برعاية الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بحضور الدكتور محمد دراز، مدير المشروع، والدكتور سيد خليفة، مدير مكتب المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة اكساد، والدكتور محمد البرقاوي، خبير الموارد المائية بمكتب أكساد، والدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية نائب عن المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وأساتذة مركز بحوث الصحراء، وعدد كبير من مهندسي، مدير الزراعة وكلية الزراعة وأخصائي المدارس الثانوية الزراعية بمطروح.

من جانبه، قال الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، أن الدورة تسعى إلى تدريب مدرسي المدرسة الثانوية الزراعية بفوكة ومهندسي مديرية الزراعة بمطروح، وذلك لتدريب طلاب مدارس الفنية الزراعية على مقتنيات مصادر حصاد مياه الأمطار.

وأشار «خليفة» أن محافظة مطروح بها عدد اثنين مدرسة ثانوية زراعية بفوكة والأخرى التي تم إنشاؤها الحكومة المصرية هي المدرسة الأولى بجمهورية مصر العربية التي تتطبق تقنيات الحديثة لمصادر حصاد مياه الأمطار.

وأوضح مدير مكتب أكساد بالقاهرة أن هذه المدرسة سوف توفر الفنيين لعملية صيانة وإنشاء مقتنيات حصاد مياه الأمطار، حيث إن مياه الأمطار هي أحد المصادر الرئيسية لعملية التنمية المستدامة بمطروح والتي تستخدم لشرب الإنسان والحيوان، وكذلك تستخدم في عملية الري التكميلي لبعض الزراعات المطرية.

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وأشار مدير مكتب «أكساد» بالقاهرة أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بالتعاون مع المركز العربي للدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد ينفذ أكثر من برنامج لحصاد مياه ومنها على سبيل المثال مشروع إمداد المجتمعات المحلية بمياه الشرب من خلال حفر وإنشاء بعض الخزانات الأرضية وتطهير الآبار الرومانية ذات السعة التخزينية العالية، بالإضافة إلى إنشاء بعض شبكات الري لزراعات الخضر والتين والزيتون.

كما أشار «خليفة» إلى أن المركز العربي يقوم حالياً بتدريب صغار المزارعين على نظم الممارسات الزراعية الجيدة لمزارع التين والزيتون لعدد 125مزرعة كمرحلة أولى.

وأوضح الدكتور سيد خليفة أن المركز قام بتثبيت الكثبان الرملية من خلال أحد المشروعات بواحة سيوة وإنشاء حزام شجيري حول الواحة باستخدام مياه الصرف الزراعي العادمة.

وأشار مدير مكتب أكساد بالقاهرة إلى أن المنظمة تقوم على دعم كافة المشروعات التي تقوم على تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لبعض الأسر بمطروح، موضحا أن إحدى مشروعات أكساد هو مشروع «وش» أو ما يطلق عليه مشروع إمداد المجتماعات المحلية بمياه الشرب النظيفة، يعمل على خفض تكلفة نقل المياه التي كان يتحملها المواطن البسيط من مبلغ 4000 جنيه إلى 500 جنيه وهو ما ساعد على توفير مبلغ 3 ملايين جنيه سنوياً من تكلفة نقل المياه.

وشدد «خليفة» على ضرورة التعاون الجيد بين المشروع والشركة القابضة لمياه الشرب بمطروح التي تم خلالها عقد دورات توعوية للاستخدام الصحي الآمن لمياه الآبار، وذلك بعد أخذ عينات من مياه الآبار وإضافة بعض المواد المحسنة لجودة المياه.