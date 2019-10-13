شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جمال الغيطاني تتحدث عن كتابه «على خط النار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني، كتاب الراحل «على خط النار»: يوميات حرب أكتوبر، يتضمن جانبا من رسائله الصحفية التي أمد بها جريدة «الأخبار» عندما عمل مراسلا عسكريا على الجبهة خلال حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر، في الفترة ما بين عامي 1969 و1974 والتي رصد فيها الأحداث والتطورات العسكرية على الجبهة.

وقالت «الجندي»، خلال حوارها في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، إن مشروع جمع تراث زوجها متعدد الأبعاد، لافتًا إلى أنه جرى استحضار هذه الفكرة العام الماضي وقد تحمس لها الكاتبان الصحفيان ياسر رزق وعلاء عبدالهادي.

وأشارت إلى أن الغيطاني لم يكن مراسلًا عسكريًا، لكنه كان كاتبًا متوحدًا مع «الهم العام»، مشيرةً إلى أن الكتاب لم يتضمن لوحات مجردة: «كأنك تشاهد فيلمًا، وكانت مقاربة كاتب، كان في الـ23 من عمره عندما نقل إقامته إلى مدن القناة».