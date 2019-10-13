شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد للتونسيين بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية: شكرا وثقتكم لن تذهب سدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قيس سعيد المتقدم فى نتائج الانتخابات الأولية بتونس بنسبة 75%، الشكر للتونسيين عبر تغريدة له فى موقع التواصل تويتر، وقال "شكرا لدعمكم لى وثقتكم لن تذهب سدى"، وأعلن أنه سيلقى كلمة بعد قليل للشعب التونسى ردا على نتائج فوزه الأولية.

كان التلفزيون الرسمى فى تونس، أعلن فوز المرشح قيس سعيد فوزا كاسحا بنسبة 76.9 فى الانتخابات الرئاسية اليوم.