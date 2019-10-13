"الوفد": كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة جاءت صادقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفة الـ32 للقوات المسلحة، مؤكدًا أن الرئيس كعادته تحدث مع الشعب المصري حديث من القلب، مشددًا على أن التحدي الحقيقي الذي يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة.

وأضاف "قنديل"، في بيان له اليوم، أن الرئيس أكد اليوم ثقته الكبيرة في شعب مصر، ومعدنه الأصيل، والتي لن تتغير أبدًا، مؤكدا أن المواطن المصري مازال قادرًا على التضحية من أجل بناء الوطن.

وأوضح أن الدرس الأهم المستفاد من انتصارات أكتوبر، تكمن في الإصرار، وتحقيق الهدف ومواصلة الطريق، مشيرًا إلى أن المصريين أعربوا عن اعتزامهم استكمال ما تحملوه من صعاب في مواصلة البرنامج الاقتصادي.

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد، إلى أن مصر تؤدي دورها بشكل قوي على المستوى الاقتصادي بشهادة كل المؤسسات الدولية، على الرغم من الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة مؤكدا على ثقته الكبيرة في أن الشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيواصل العمل والبناء وصولا بالوطن للمكانة التي التي يستحقها.