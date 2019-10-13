محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أشاد خالد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفة الـ32 للقوات المسلحة، مؤكدًا أن الرئيس كعادته تحدث مع الشعب المصري حديث من القلب، مشددًا على أن التحدي الحقيقي الذي يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة.
وأضاف "قنديل"، في بيان له اليوم، أن الرئيس أكد اليوم ثقته الكبيرة في شعب مصر، ومعدنه الأصيل، والتي لن تتغير أبدًا، مؤكدا أن المواطن المصري مازال قادرًا على التضحية من أجل بناء الوطن.
وأوضح أن الدرس الأهم المستفاد من انتصارات أكتوبر، تكمن في الإصرار، وتحقيق الهدف ومواصلة الطريق، مشيرًا إلى أن المصريين أعربوا عن اعتزامهم استكمال ما تحملوه من صعاب في مواصلة البرنامج الاقتصادي.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد، إلى أن مصر تؤدي دورها بشكل قوي على المستوى الاقتصادي بشهادة كل المؤسسات الدولية، على الرغم من الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة مؤكدا على ثقته الكبيرة في أن الشعب المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيواصل العمل والبناء وصولا بالوطن للمكانة التي التي يستحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوفد": كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة جاءت صادقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.