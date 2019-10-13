"الكهرباء" تتابع أداء وإنجازات شركتي مصر الوسطى والعليا لخدمات الصعيد



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

اجتمع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، مع المهندس رأفت حسين شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، و المهندس سامي عرفة بسيوني رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لمتابعة إنجازات الشركتين اللتين تضمان بنطاق عملهما محافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، أسوان، قنا، سوهاج والأقصر).

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - في بيان اليوم - أن هذه المتابعة تأتي تأكيداً لرؤية القيادة السياسية لدعم وتوفير كافة الخدمات على أعلى مستويات الجودة بكافة محافظات مصر بوجه عام، ومحافظات الصعيد بوجه خاص، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتطوير محافظات الصعيد.

ومن جانبه، استعرض رئيس شركة مصر الوسطى تقريراً تضمن ميزانية العام المالي 2018 - 2019، موضحا أن أقصى حمل للشركة خلال عام 2018 - 2019 بلغ 2978 م.وات، بنسبة تطور 0.74% عن العام السابق، وبلغ عدد المشتركين بالشركة خلال هذا العام 3893 ألف مشترك بزيادة قدرها 158 ألف مشترك عن العام السابق.

وقال "إنه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة الأغراض، فقد قامت الشركة بتنفيذ خطة استثمارية متعددة الجوانب بتكاليف تصل إلى حوالي 921,340 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الخطة الممولة من الخزانة العامة للدولة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، حيث تم تعديل مسار 196 عملية بإجمالي أطوال كابلات 114,24 كم بنسبة تنفيذ 100%، مما ترتب عليه انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين".

وحول المشروعات المنفذة للغير، أوضح المهندس شمعة أن الشركة تنفذ المقايسات للمشتركين في إطار رغبة الشركة في زيادة إيراداتها من جهة، والتأكد من المواصفات الفنية للمكونات التى يتم تركيبها للمشتركين من جهة أخرى، منوها بأن الشركة نفذت مقايسات ومشروعات للغير خلال العام بمبلغ 1,190 مليار جنيه بنسبة تحقيق أهداف قدرها 118,6% عن المستهدف، وبنسبة تطور 9,7%.

وبدوره، استعرض رئيس شركة مصر العليا تقريرا تضمن ميزانية العام المالي 2018 - 2019، موضحا أن الشركة قامت بتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية على الجهد المتوسط والمنخفض للعام المالي 2018 - 2019 مقارنة بالعام المالي السابق، حيث تم تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية الطموحة (الممولة بالقرض) بمبلغ 939,811 مليون جنيه بنسبة تنفيذ قدرها 71,44%.

وأشار أنه تم تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية (الممولة ذاتياً) للشبكات خلال العام المالي 2018 - 2019 بمبلغ حوالى 198,11 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99,11%، منوها بأنه تم تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بمبلغ يصل إلى حوالي 39.796 مليون جنيه بنسبة تنفيذ قدرها 82.54%، كما تم تغيير الخطوط الهوائية لكابلات أرضية لعدد 85 عملية بقطاعات الشركة المختلفة، حيث تم تركيب 37,36 كم كابلات أرضية.

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وحول المشروعات المنفذة للغير، قال المهندس عرفة "إنه تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال العام المالي 2018 - 2019 بقيمة قدرها 749,381 مليون جنيه، بما يعادل ضعفي ما تم تنفيذه بالعام المالي السابق، والذي بلغت قيمته 358,16 مليون جنيه".

وعن مؤشرات جودة التغذية الكهربائية، أوضح أنه فيما يتعلق بمؤشرات استمرارية التغذية الكهربائية فقد تحسنت مؤشرات جودة التغذية الكهربائية للعام المالي 2018 - 2019 عن الفترة المناظرة من العام السابق نظراً لتنفيذ خطط الصيانة المبرمجة والإحلال والتجديد والتوسعات خلال العام الحالي.

وفيما يتعلق بمؤشرات تحسين الجهود، فتم زيادة مقاطع الموصلات بطول 1422.8 كم، وإنشاء سورتيهات جديدة بعدد 66 سورتيه بطول 33 كم، ورفع مغير الجهد بالمحولات لعدد 136 محولا، وكذلك إضافة محولات جديدة وتدوير المحولات القائمة، وتركيب منظمات جهد متوسط على الخطوط الطويلة لمعالجة انخفاض الجهد.

وشدد على أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تعمل على تحسين معامل القدرة، حيث تقوم بتركيب مكثفات على الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى تركيب مكثفات بقدرات إجمالية 35,9 ميجا/فاز خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة تنفيذ 120% من المستهدف مما يمثل نسبة 22.59 من الحمل الأقصى.

وأشار إلى إنجازات الإدارة العامة للعدادات الحديثة، والتي قامت بتركيب وتشغيل جدار الحماية الناري (SOPHOS) الخاص بالأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات بمنظومة الشحن مسبق الدفع، وشراء 5 أجهزة معايرة عدادات متنقلة لسهولة معايرة العدادات بالموقع، والتنسيق مع الشركة القابضة للاستعداد لتنفيذ برنامج القراءة الموحد والتجهيز لمرحلة (Smart Meter)، وزيادة نسبة التحصيل من النظام مسبق الدفع حيث بلغ إجمالي قيمة الشحنات خلال العام المالي 314,156 مليون جنيه بمتوسط شحن شهرى 26,18 مليون جنيه، وتقليل عدد المتأخرين عن الشحن، وذلك من خلال تفعيل لجان المرور التابعة للشركة للمرور عليهم، بالإضافة لتكليف شركة (شعاع) والتنسيق معها في هذا الشأن.

وبين أنه تم تركيب عدد 178 ألفا و750 عدادا مسبق الدفع خلال العام المالي 2018 - 2019 ليصبح إجمالي ما تم تركيبه 563 ألفا و763 عدادا حتى يونيو الماضي.. كما تم وضع خطة زمنية للانتهاء من تغيير جميع العدادات الميكانيكية والإلكترونية لدى جميع المشتركين بعدادات مسبقة الدفع بنهاية عام 2025، وذلك وفقاً لتعليمات وزارة الكهرباء، فضلا عن إعداد الدراسة اللازمة لعمل مركز بيانات احتياطي لمنظومة العدادات مسبقة الدفع لضمان التشغيل الآمن وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

كما نوه بإنجازات الشركة في مجال تنمية الأعمال المدنية، والتى نجحت في تطوير عدد من مراكز الخدمة، فيما يتم حاليا استكمال تطوير 16 مركز خدمة عملاء، كما تم تجهيز عنبر الزيوت المسرطنة بالورشة المركزية حسب الاتفاق بين وزارتي البيئة والكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 16 مبنى موزع وبعض الهندسات بالشركة بإجمالي مبلغ 22,805 مليون جنيه.

وفي مجال وسائل النقل والورش، فتم إعادة تشغيل ورش الشركة الرئيسية وفي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان لتصنيع بعض مهمات الشبكة بدلا من شرائها، وكذلك إصلاح بعض المحولات المعطلة والمرتجعة من الشبكة والعملاء وإعادة تأهيل الأعمدة والأكشاك ولوحات المنخفض، مما حقق وفرا للشركة يزيد عن 45 مليون جنيه، كما تم استخدام المهمات المؤهلة بالخطة الذاتية للشركة.

ومن إنجازات الشركة في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات "بالنسبة للبرامج"، فقد تم تحميل وتشغيل برنامج الوحدة المالية بقطاع توزيع كهرباء أسوان وربطه بقاعدة البيانات الرئيسية بالمركز الرئيسي، وتشغيل نسخة خاصة بحسابات المخازن والخاصة بتسعيرالأذون وربطها ببرنامج مراقبة المخازن بالمركز الرئيسي وقطاعي أسوان وسوهاج لوجود الوحدة المالية، وتحديث برنامجى متابعة الشكاوى والمشتريات.