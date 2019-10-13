النيابة تحقق في مقتل طفل أثناء مشاجرة في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تباشر نيابة عين شمس، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مقتل طفل خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بحدوث مشاجرة بين اثنين بالأسلحة البيضاء، وإصابة طفل 8 سنوات أثناء مروره مصادفة بطعنة أودت بحياته. وألقى رجال مباحث عين شمس، القبض على أحد طرفي المشاجرة، عاطل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق. وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

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