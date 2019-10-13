نشرة الحوادث المسائية.. إحالة المسماري للمفتي و3 قتلى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إحالة أوراق الإرهابي الليبي "عبد الله المسماري" للمفتي

قررت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم الليبي عبدالرحيم عبد الله المسماري إلى فضيلة المفتي؛ على خلفية اتهامه في القضية المعروفة بـ"حادث الواحات". وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم.

مقتل سائق توك توك ببولاق

تلقى العقيد شامل عزيز مأمور قسم بولاق الدكرور، بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل ملقاة بالشارع.

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الداخلية تكشف تفاصيل ذبح سائق تاكسي ببورسعيد

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات العثور على جثة سائق تاكسي "مذبوح" بمنطقة القابوطى في محافظة بورسعيد، وضبط المتهم.

أجيل نظر طعون رئيس نادي الزمالك على قرارات "الأولمبية"

قررت محكمة القضاء ، تأجيل الطعون المحاله من المحكمة الإدارية العليا ، والمقامه من رئيس نادى الزمالك على قرارات اللجنة الأولمبية والمتضمنة فرض عقوبات عليه، لجلسة ٢٤ نوفمبر المقبل.

26 أكتوبر.. الحكم على "ريكو" بتهمة النصب على مواطن

حجزت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، الحكم على المطرب خالد صلاح الدين الشهير بـ"ريكو"، لاتهامه بالنصب على "حسن محمد" في مبلغ 25 ألف جنيه لجلسة 26 أكتوبر الجاري.

مقتل شاب في مشاجرة مع عاطل بالساحل

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل شاب في مشاجرة بالساحل.