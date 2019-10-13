أخبار مصر | مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٣ أكتوبر الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب عدداً من المناطق في اليابان مؤخراً، ما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.

كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب اليابان في ذلك الموقف، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، وأعرب البيان عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الياباني الصديق لتلك المحنة.