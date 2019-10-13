أخبار مصر | برلمانية: فيلم الممر أعطى شحنة وطنية كبيرة للمصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: فيلم الممر أعطى شحنة وطنية كبيرة للمصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة.

وأوضحت "درويش"، أن حديث الرئيس السيسي فهو حديث الأب مع أبنائه، مؤكدة أن الرئيس دائما يحرص على توضيح كل ما يحدث على الساحه بكل شفافية ووضوح، مُضيفة أن إشادة الرئيس بالمواطن المصري ومعدنة وبطولاته التى تبهر العالم كل يوم ليس بجديد، مشيرة الى أن هذا الحديث يعطى ثقة اكثر فى الرئيس والقوات المسلحة وجميع مؤسسات الدولة المصرية.

وتابعت: أن فيلم الممر أعطى شحنة وطنية كبيرة للمصريين واثبت للعالم أجمع ان الشعب والجيش يد واحدة ضد اي عدو يفكر ولو فى لحظة واحدة أن يصنع الفتنه بينهم، لافتة إلى أن الشباب المصري بخير ولدية وعى بما يحدث وعلى المسئولين عن السينما أن يوقفوا الأفلام الهابطة فهناك كثير من بطولات الشعب المصري لا يعرف عنه شئ، ويجب أن تكون تحت أعين المنتجين، وهذا الفلم ابهر العالم وليس الشعب المصري فقط.