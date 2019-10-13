أخبار مصر | رئيس "المصريين الأحرار": رسائل "السيسي" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة تدعو الجميع لنشر الوعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين الأحرار": رسائل "السيسي" بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة تدعو الجميع لنشر الوعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بعنوان "أكتوبر إرادة وتحدي"، تزامنا مع مرور 46 عاما على انتصارات 1973.

وقال خليل، إن حديث الرئيس حمل رسائل غاية الأهمية عنوانها "المكاشفة والمسؤولية"، حيث تم إطلاع الجميع بدور القوات المسلحة الباسلة وحربها على الإرهاب، وعملها جنبًا إلى جنب مع الحكومة ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية، وأهمية وضرورة اصطفاف المواطنين ووحدة الشعب لإجتياز كافة التحديات، مُضيفا أن رئيس مصر عبر عن عرفانه وتقديره لكل التضحيات التى قدمها الشعب وتحمله المصاعب الاقتصادية، من أجل المضى قدمًا لتحقيق النجاحات التى تحظى بإشادات مؤسسات دولية.

وأكد خليل، أن محاولات العدو واستخدام أساليب حديثة فى حروب استهدفت هز وزعزعة العلاقة الوثيقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وجيشه الوطنى، الذى يبذل الغال والنفيس فداء للوطن ولسلامة المواطنين، أمرًا يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإعلاء درجات الوعى والحيطة من قبل الجميع، مُعربًا عن شكره للرئيس على رسالته بالاهتمام بالتوعية لمواجهة حروب الجيل الرابع، وبث الشائعات، داعيا الجميع للعمل على تلك النقطة المحورية.

وقال خليل، إن الرهان الحقيقى للحفاظ على بلادنا هو وعى المصريين مع قوة وثبات أجهزة الدولة ومؤسساتها وقيادتها الرشيدة، وبالفعل أمن مصر يكمن فى جيش وطنى وسلاح عصرى ووعى شعبى، مُثمنًا جهود الدولة فى محاربة الإرهاب بكل حزم وقوة، والعمل بخطوات راسخة للتنمية، بالإضافة للمساعى والتحرك الرئاسى والمؤسسى فى التعامل مع الملفات الحساسة المتعلقة بسد النهضة وغيرها، مؤكدًا أن الحزب قيادات وأعضاء تدعم كافة قرارات وتوجهات القياده السياسية ومؤسسات الدولة، والتأكيد بأنه لايستطيع أحد المساس ببلادنا لقوة جيشنا ومؤسساتنا الوطنية وعزيمة شعبنا الجسور.