شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعمد الإمساك بـ«بهلول» وتخويفه.. 50 ألف جنيه غرامة للمخالفين وإيقاف المركب 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف محميات البحر الأحمر جهودها في البحث عن مسؤولي مركز غطس قام أحد غطاسيه بمضايقة وإزعاج القرش الحوتي وتعمد الإمساك به أثناء التصوير معه، مما جعل القرش بهلول يشعر بالخوف من التعامل مع الغطاسين ويختفي في الأعماق بمجرد رؤيتهم.

وحذر مسؤولو محميات البحر الأحمر من الممارسات الخاطئة والتي تضر بالبيئة البحرية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتي تصل إلى الوقف لأي مركب لمدة ثلاثة شهور وغرامة ٥٠ ألف جنيه على مراكز الغوص المخالفة.

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كان مسؤولو جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة قد أطلقوا مناشدات وحملة توعية لحماية القرش الحوتي والمحافظة على تواجده بمياه الغردقة بعد تلقي عدة بلاغات بقيام غطاسين مصريين وأجانب بإزعاج ومطاردة القرش الحوتي المسالم الشهير بهلول بالبحر الأحمر والمهدد بخطر الانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور، أثناء السباحة والإمساك به مما يعرضه لخطر الخوف والهلع والهروب من مياهنا الإقليمية بالمخالفة لتعليمات إدارة محميات البحر الأحمر، رغم أهمية تواجد هذا الكائن البحري لما لها من دور في التوازن البيئي وأيضا دعما لسياحة الغوص.

وطالب حسن الطيب، رئيس الجمعية، بالنظر إلى القرش عن بعد وعدم ملامستها ومطاردتها أو إزعاجها بفلاش الكاميرا، وطالب بتطبيق قانون المحميات الطبيعية ضد المخالفين لعدم احترام المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر ومطاردة القرش الحوتي المسالم، لافتا إلى أن ظهور القرش الحوت في البحر الأحمر يدل على غناء بيئة البحر الأحمر.

وأكد مسؤولو محميات البحر الأحمر أن القرش الحوتي صديق الإنسان المسالم يأتى للبحر الأحمر من المحيط الهندي، مرورا بمضيق باب المندب، ثم دخولا للبحر الأحمر ويصل في بعض الأحيان لخليج السويس ثم العودة مجددا، حيث استوطن القرش الحوتي للبحر الأحمر خلال الفترة الماضية.

ويعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالما ولا يؤذي أحدا والذي يسميه أهالي الغردقة «بهلول» يتراوح طوله ما بين 5 إلى 6 أمتار ويتغذى هذا الكائن على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذائه منها وأنه من النوع المسالم للإنسان ولا توجد بفم القرش الحوتي أي أسنان يفترس بها وأن القِرش الحُوتى، أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن، وهو النوع الوحيد من جنسRhincodon والتي تنتمى إلى عائلة Rhincodontidae (التي كانت تُسمى Rhinodontes قبل العام 19844)، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، رغم ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة.