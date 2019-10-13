شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الرئيس بعث برسائل طمأنة للشعب على مصر وجيشها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل الثقة والطمأنينة للشعب بألا يقلق على مصر، موضحًا أن الرئيس أكد على قوة الجيش المصري، وحذر من خطر حروب الجيل الرابع.
وأضاف «موسى» خلال برنامجه على شاشة «صدى البلد» أن الرئيس عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة في 2013 قرر إعادة تسليح القوات المسلحة، مؤكدًا أنه لابد من فهم سبب اتخاذ الرئيس لذلك القرار.
وتابع: «قرار إعادة التسليح تمت مواجهته عن طريق كتائب الإخوان الإرهابية والعيال بتوع 2011 من أجل إضعاف مصر وتحويلها إلى سوريا جديدة».
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