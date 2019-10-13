شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامي: تركيا تطلق سراح 10 آلاف داعشي وتنقلهم من سوريا إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك 10 آلاف داعشي موجودين في 7 معسكرات شمال سوريا، وألف داعشي أوروبي موجودين تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية، وهناك 30 ألفا من أسرهم موجودين في مخيمات اللاجئين.

وأضاف «فرغلي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن تركيا ترغب في استغلال الدواعش ونقلهم إلى ليبيا، فتركيا وداعش وجهان لعملة واحدة؛ فالأولى ترفع راية الخلافة العثمانية، والثانية ترفع راية الخلافة الإسلامية.

وتابع: «هناك تنسيق دائم بين داعش والسفاح أردوغان، والدليل غض الطرف عن حركة داعش داخل سوريا واستغلهم في حربه ضد الأكراد».