الخليج 365: السيسي للمصريين: عدوكم واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده المطبوع الصادر غدا الإثنين عددا من الأخبار والتقارير الهامة، بينها تغطية خاصة للندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31، وتصريحات مهمة للرئيس السيسي خلال الندوة، فضلا عن مزيد من التغطيات الرياضية والاقتصادية والفنية. واقرأ في عدد الغد أيضا.. قوتنا تكمن فى وحدتنا قوتنا تكمن فى وحدتنا «مفيش تحدى يقدر يؤثر فى مصر ومستقبلها إلا حاجة واحدة إن انتوا يا مصريين تاكلوا بلدكم انتوا اللى تقوموا بالدور ده.. الكلمة العامة هى وحدة المصريين وثباتهم بس بلدكم انتوا اللى تقوموا بالدور ده.. الكلمة العامة هى وحدة المصريين وثباتهم بس السيسي للمصريين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 31 : عدوكم واحد.. ومحدش يقدر يقرب من مصر فى ظل قوة جيشها.. بتماسككم ننتصر على كل التحديات.. «وفى 2011 البلد ضهرها انكشف واتبنى سد النهضة ».. والقضايا تُحل بالهدوء والتوازن والحكمة استشهاد 31 مقاتلا فى مجزرة أردوغانية بشعة وجنود السفاح يسهلون فرار 785 داعشيا استشهاد 31 مقاتلا فى مجزرة أردوغانية بشعة وجنود السفاح يسهلون فرار 785 داعشيا أردوغان حرص على تقديم الدعم للدواعش.. وصحيفة بريطانية: تحالفه مع الإرهابى «دوجو بيرنسك » يضع أنقرة فى مسار تصادم دبلوماسى مع حلفائها.. تركيا وفرت الغطاء السياسى لأعمال داعش وسهلت انتقال الإرهابيين على الحدود ووفرت للمصابين من الدواعش العلاج قمة مصرية إثيوبية فى روسيا قمة مصرية إثيوبية فى روسيا الرئيس: اتفقت مع «آبى أحمد » على حل مسألة السد خلال مناقشتنا فى سوتشى وأنفقنا 200 مليار جنيه لإعادة تدوير المياه بمحطات معالجة ثلاثية مطورة تكريم فيلم «الممر" تكريم فيلم «الممر" الرئيس: «محتاجين فيلم زى ده كل 6 شهور على الأقل ».. ويكرم رئيس الأركان الأسبق الفريق عبد رب النبى حافظ.. ويؤكد: المشير طنطاوى رجل عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات Advertisements المنتخب الوطنى يواجه بتسوانا ودياً اليوم فى انطلاقة عهد البدرى المنتخب الوطنى يواجه بتسوانا ودياً اليوم فى انطلاقة عهد البدرى عصابات أردوغان تلطخ وجه تركيا من «نبع الدماء" مقتل 78 تركيا وعشرات الإرهابيين الداعمين لأنقرة خلال 24 ساعة مقتل 78 تركيا وعشرات الإرهابيين الداعمين لأنقرة خلال 24 ساعة قتلة «شهيد الشهامة » أمام الجنايات النائب العام يحيل 4 متهمين بقتل طالب تلا للمحاكمة العاجلة.. النيابة: راجح وأصدقاؤه خططوا للجريمة واستخدموا مواد حارقة لمنع الإنقاذ.. المتهم الأول هرب على دراجة آلية يقودها الرابع النائب العام يحيل 4 متهمين بقتل طالب تلا للمحاكمة العاجلة.. النيابة: راجح وأصدقاؤه خططوا للجريمة واستخدموا مواد حارقة لمنع الإنقاذ.. المتهم الأول هرب على دراجة آلية يقودها الرابع 475 ألف بطاقة تموين جديدة لمحدودى الدخل بوابة وزارة التعليم للتوظيف تتلقى أكثر من 115 ألف طلب بوابة وزارة التعليم للتوظيف تتلقى أكثر من 115 ألف طلب بدء تطبيق نظام الرخصة للعاملين فى القطارات رسميا إقبال فى الجولة الأخيرة لاختيار الرئيس التونسى الجديد إقبال فى الجولة الأخيرة لاختيار الرئيس التونسى الجديد

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