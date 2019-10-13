شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا تنتهى من تدريب 2466 متدرب من داخل و خارج الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سامى أبو وردة ،رئيس مجلس إدارة شركة ،مصر العليا لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات الأقصر و أسوان و قنا و سوهاج ، أنه في ضوء الإستراتيجية الجديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر للنهوض بتطوير بمراكز التدريب ورفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم والإرتقاء بقدارتهم قامت الشركة بتفعيل دور مركز التدريب من خلال العمل على ثلاث محاور و تمكن من الأنتهاء من تدريب 2466 متدرب.

و أضاف أبو وردة ، أن إجمالي عدد المتدربين بمركز تدريب الشركة (1398) متدرباً كما بلغ عدد المتدربين في الجهات الخارجية (1068) متدرب ليصبح إجمالي عدد المتدربين (2466) متدرباً بنسبة 36.47% من إجمالي عدد العاملين المستهدفين للتدريب بالشركة, وبنسبة تنفيذ 109.6%. من مستهدف 2018/2019 عدد (2250) متدرب.

و قال أبو وردة ،أنه تم تطوير مركز تدريب الشركة من خلال تحديث المعامل والورش بإحدث أجهزة تواكب الأجهزة المركبة بالمواقع لمضاعفة العائد من العملية التدريبية ، و تطوير القاعات و الوسائل التدريبية و الحصول على شهادة الأيزو 2015/9001 وقد تمت المراجعة النهائية من قبل الشركة المؤهلة (SGS) وأوصت فى تقريرها بإن نظام الادارة بمركز تدريب الشركة مؤهل للحصول على الشهادة.