مستشفى "معهد ناصر " ينجح فى إنقاذ شاب مصاب بطعن نافذ بـ القلب "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أطباء معهد ناصر التابع لوزارة الصحة فى تحقيق إنجاز طبى جديد ، بعد إنقاذ حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالقلب و ذلك فى تدخل جراحى فائق السرعة.
و كان المريض الذى يبلغ من العمر 27 عاماً حضر بواسطة طوارىء معهد ناصر مصاباً بجرح نافذ فى عضلة القلب مع إصابات مختلفة بالجسم و تدهور شديد بالحالة العامة و فقدان كامل للوعى و انخفاض شديد فى النبض و الضغط و بالكشف الطبى على المريض بواسطة د. حمدى عبدالغفار، استشارى الجراحة بالمعهد تبين خطورة الحالة و الحاجة إلى تدخل جراحى فورى لإنقاذ حياة المريض ، وبالتنسيق مع الدكتور أسامة سعيد ، تم نقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات .
وأوضح معهد ناصر ، فى بيان صحفى اليوم الأحد ، تم إجراء جراحة عاجلة لاستكشاف الصدر من الناحية اليسرى و تبين وجود إصابة شديدة بالبطين الأيمن و الشريان الرئوى الأيمن ، و تم إصلاح القلب جراحياً و تعويض المريض بالدم و المحاليل حتى استقرت حالته الصحية .
وأشار البيان ، الى أن الجراحة استمرت ساعة و نصف حيث بدأت فى الرابعة عصراً و انتهت فى الخامسة و النصف مساءً خرج بعدها المريض إلى غرفة العناية المركزة التى نقل منها بعد ذلك إلى غرفة العناية المتوسطة بعدتحسن حالته و استرداده لكامل وعيه.
جدير بالذكر أن ما حدث يعتبر إنجازاً طبياً غير مسبوق ليس من حيث درجة تعقيد العملية الجراحية فحسب و لكن فى سرعة التدخل الجراحى و جاهزية غرفة العمليات و الفريق الطبى حيث استغرق الوقت من وصول المريض إلى طوارىء المستشفى و بدء العملية الجراحية أقل من عشرة دقائق و هو رقم قياسى يصعب تكراره عالمياً.
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