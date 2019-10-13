شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: السن من 21 لـ 30 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد أنه إرفاقا للإعلان رقم 1 لسنة 2019 لاختيار أفضل المتقدمين لتعيين عدد 150 مهندس ثالث تخصصات مختلفة يشترط على المتقدمين من الذكور والاناث ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 30 سنة من تاريخ الإعلان.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت عن مسابقة لتعيين مهندسين فى تخصصات ميكانيكا وكهرباء واتصالات والكترونيات ومدنى وعمارة للعمل فى مناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

وأضافت هيئة السكة الحديد فى إعلانها أنه يشتراط فى المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريس الهندسة شعبة (ميكانيكا ـ كهرباء ـ اتصالات ـ الكترونيات ـ مدنى ـ عمارة) من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأى جهة وأن يتمتع بلياقة صحية وفق لائحة الهيئة الطبية والنفسية وأن يجتاز الاختبارات التى تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح.