"مصر للطيران" تعلق على نشر محمد رمضان فيديو لقيادته طائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

نفت شركة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الخاص بالفنان محمد رمضان وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

قالت مصادر بالشركة لـ"الخليج 365"، إن هذا الموقف لم يتم مطلقًا على أي من رحلات الشركة سواء الدولية أو الداخلية.

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وأشارت المصادر، إلى أن ما فعله "رمضان" يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

وأكدت المصادر، أنه لا يُسمح لأي شخص بدخول قمرة القيادة أثناء الرحلات الجوية إلا أفراد الطاقم فقط، وذلك وفقًا لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده.

وذكرت المصادر، أنه في الحالات الطارئة يخرج قائد الرحلة أو مساعده للتحدث مع الركاب فقط، أو استخدام دورات المياه لكن لا يسمح لأي شخص مهما كانت وظيفته بدخول قمرة القيادة.