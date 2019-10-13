السبت.. وزارة الشباب تنظم حفلا لتخرج الطلاب السودانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): تنظم وزارة الشباب والرياضة يوم السبت المقبل ، حفلا لتخرج الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة. يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وللجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للاهتمام بالدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل وفي مقدمتها جمهورية السودان الشقيقة.

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