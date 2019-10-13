مقتل شاب في مشاجرة مع عاطل بالساحل.. والنيابة تحقق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل شاب في مشاجرة بالساحل.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الساحل، إشارة من المستشفى العام، تفيد استقبال جثة "أحمد. م"، 19 سنة، مصابا بطعنة نافذة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أنه نشبت مشادة كلامية بين "أحمد" وآخر يدعى "أشرف. ا" عاطل، تطورت إلى مشاجرة، فاستل المتهم مطواة وطعن المجني عليه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته.

وألقى مباحث قسم شرطة الساحل القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.