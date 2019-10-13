هتك عرضها قبل وفاتها.. الحكم على أب عذب طفلته حتى الموت في 13 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، الحكم على المتهم بهتك عرض طفلتيه التوأم وتعذيب إحداهما حتى الموت بجلسة 13 نوفمبر المقبل.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "ياسر. ر" 45 عامًا، هتك عرض نجلتيه التوأم "سلوى وسلمى" بعدما استغل انفصاله عن والدتهما وبقاءهما معه بمفرده.

وأضافت التحقيقات في القضية رقم 267 لسنة 2019، أن المتهم عذب نجلتيه بالضرب المبرح وتوثيق يديهما بعدما طلبا زيارة والدتهما، واستمر في تعذيبهما باستخدام قطعة حديدية والصعق بالكهرباء حتى فارقت "سلوى" الحياة.

ونسبت النيابة للمتهم تهمة تعذيب المجني عليها الأولى حتى الموت، وهتك عرض ابنتيه حال كونهما لم يبلغا ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة بأن أدخل كل منهما على حدا لغرفته الخاصة وحسر عنهما ملابسها وجثم فوقهما قاصدًا هتك عرضهما.