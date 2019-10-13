مصر | تأجيل النطق بالحكم على مغتصب نجلتيه بعين شمس إلى 13 نوفمبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل النطق بالحكم على مغتصب نجلتيه بعين شمس إلى 13 نوفمبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى لبنة، وسكرتير محمد علاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتعذيب نجلتيه حتى الموت بعين شمس، إلى 13 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار عصام خليفة، قيام المتهم "ياسر ربيع"، 45 عامًا بالتعدي على نجلته "سلوى" 13 عامًا، طالبة، بالضرب وتوثيق يديها باستخدام "أفيز بلاستيك" حتى فارقت الحياة.

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وكشفت تحريات المباحث الجنائية، إلى قيام المتهم بقتل نجلته المجني عليها، على إثر محاولته الفرار منه خشية البوح بأفعاله لكونه معتاد "هتك عرضها" وشقيقتها المجني عليها الطفلة "سلمى"، بالقوة فأعد لذلك الغرض أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " رابط بلاستيكي، حبل، سلك كهربائي، لاصق، مادة حريفة "شطة"، قطعة حديدية".

وما إن ظفر بها حتى قام بتكبيل وثاقها باستعمال الأدوات آنفة البيان وانهال عليها ضربا بالقطعة الحديدية، وملء فمها بالمادة الحريفة وكممه بلاصق وصعقها بالكهرباء قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.

وحال كونهما لم يبلغا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة بالقوة بأن أدخل كل منهما على حدة لغرفته الخاصة، وقام باغتصابهما، مككرر هذا الفعل الشنيع الى أن تم افتضاح أمره.