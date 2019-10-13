مصر | موت طفل أثناء مرورة من خلال مشاجرة بعين شمس

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لقى طفل مصرعه أثناء مروره خلال مشاجرة بين شخصين بالأسلحة البيضاء بمنطقة عين شمس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الاهالي بمنطقة مساكن عين شمس بنشوب مشاجرة، ووجود متوفي وعدد من المصابين.

وبالتعامل مع البلاغ، على الفور انتقل رجال مباحث قسم عين شمس لمكان الواقعة. وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين، وتم خلالها استخدام الأسلحة البيضاء والأحجار والزجاج، وأسفرت عن وفاة طفل.

وألقى رجال الأمن القبض على أحدهم ويدعى "إ.ع" وبينما هرب المتهم المسبب للحادث وهو "ح.أ" ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبطه.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.