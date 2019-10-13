شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من سقوط أمطار شديدة ومتوسطة على رأس غارب والزعفرانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الإدارة العامة للأزمات بالبحر الأحمر من سقوط أمطار ما بين شديدة ومتوسطة على مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة بالبحر الأحمر، وما بين خفيفه ومتوسطة على مدن (الغردقة – سفاجا- القصير)، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكدت الإدارة العامة للأزمات في بيان، الأحد، أنه تم رفع درجة الاستعداد طبقا للتعليمات المستديمة، وكذا التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.