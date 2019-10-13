شكرا لقرائتكم خبر عن سامية زين العابدين: الجيش الأمريكي يخاف من الصاعقة والقوات الخاصة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة العميد عادل رجائي، إن الندوات التثقيفية للقوات المسلحة تمسّ الأمن القومي، مشيرة إلى أن الرئيس فاجأ الجميع بفتح باب المناقشة والأسئلة أمام الحضور.

وأضافت «سامية»، خلال مداخلة هاتفية، أن طالب الأزهر الذي قال إن والده مزارع تحدث ببساطة ومس قلوب الجميع، مؤكدة أن الشباب يفترى عليهم ويقال خطاءًا أنهم ضد جيش بلادهم.

وتابعت: «كلمة بيخافوا من المموه حقيقة، والأمريكان خلال مشاركتهم مع القوات الخاصة والصاعقة المصرية في تدريبات مشتركة لم يحتملوا البقاء لأكثر من أسبوع، وقالوا لقياداتهم أنهم قوات فوق العادة».