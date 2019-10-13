شكرا لقرائتكم خبر عن 60 طريقة صوفية تحتفل بأول مولد لـ«أبوالإخلاص الزرقاني» بعد نقل ضريحه بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مريدو واتباع أكثر من 60 طريقة صوفية بالليلة الختامية مساء اليوم، بمولد الشيخ برهان الدين أبوالإخلاص الزرقاني وشقيقته أم محمد، بساحة المساجد بجوار مسجد أبوالعباس المرسي، وذلك للمرة الأولى بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة معوقات استكمال مشروع شريان المحمودية والذي كان من بينها ضريح الشيخ برهان الدين أبوالإخلاص الزرقاني، والذي تم نقله منذ نحو شهر.

وشهد الاحتفال الذي استمر طوال الأسبوع الماضي توافد عدد كبير من أتباع الشيخ والطرق الصوفية، الذين جاءوا للاحتفال بمولده بعد نقل ضريحه مرددين الأغاني الدينية والأناشيد .

وبدأ الاحتفال بقراءة آيات من القرآن الكريم والأذكار والتواشيح والمدائح الصوفية، وفقاً لتقاليد الطرق الصوفية المعتادة، فيما ردد الحاضرون من الرجال ابتهالات وتواشيح كل على طريقته الخاصة، حيث توافد سكان المحافظة من اتباع ومردي الشيخ على الضريح في موقعه الجديد للمشاركة في الاحتفال الأول له، وأقامت الطرق الصوفية سرادقات لاستقبال أبناء الطرق الصوفية للاحتفال بالمولد.

Advertisements

وبدأت الإحتفالية، بمسيرة في ساحة المساجدن حيث شارك فيها أبناء الطرق الصوفية حتى وصلت للضريح، واستقبلها النساء بالزغاريد حتى مقر الضريح، وقرأ المحتفلون الفاتحة والأذكار والتواشيح طبقاً لطقوس الطرق الصوفية .

وقال الشيخ محمد صفوت فوده وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية في الإسكندرية وضواحيها أن الآلاف أحيوا الليلة الختامية للمولد في ذكراه الأولى بمشاركة 60 طريقة صوفية، مشيرا إلى أن المشيخة تحتفل في الأسبوع الأخير من شهر رجب بمولد سيدي محمد يوسف الهاشمي في الحضرة ثم يليه الاحتفال بالمولد الثاني لسيدي أبوالإخلاص الزرقاني والمقرر أن يكون في إبريل المقبل .

وأوضح «فودة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المشيخة تحتفل بنحو 20 مولدا صوفيا طوال العام، مشيرا إلى أنه تم وضع ضريح الشيخ الزرقاني في البرنامج السياحية للزوار والمريدين، لافتا إلى أن المشيخة لديها مالا يقل عن 500 ضريح منتشرة في جميع أنحاء الإسكندرية .

وعن الضريح قال وكيل المشيخة الصوفية أنه ينسب للشيخ برهان الدين بن أحمد بن محمد على بن محمد الزرقاني، المولود في 11 أبريل 1924 بقرية طيبة الجعفرية بمحافظة الغربية وانتقل الشيخ في فترة صباه للإقامة عند أقاربه بحي الأزهر بالقاهرة، ثم عاد به والده إلى مسقط رأسه بالغربية وكان عمه وشيخه سيدي أحمد المرسي الزرقاني، والذي جعله يلتحق بالأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الشيخ أبوالإخلاص كان حافظا للقرآن الكريم وهو في سن السابعة من عمره، ودرس الفقه والحديث وأصول الدين على يد شيخه وعمه أحمد المرسي الزرقاني.

وتابع: خرج الشيخ في جولة استمرت 7 سنوات زار خلالها السودان والقدس الشريف والمسجد الأقصى وبلاد المغرب العربي واليمن والمدينة المنورة، وفي الروضة الشريفة كتب الآيات القرآنية والأدعية ثم عاد الشيخ إلى مصر وتحديدًا للإسكندرية، حيث دخل في خلوة بمسجد النبي دانيال، وانتقل بعد ذلك لمنطقة غيط العنب وقام ببناء زاوية صغيرة بمنطقة غيط العنب لنشر طريقته ثم تحولت الزاوية الصغيرة التي أقامها إلى المسجد يضم المقام الحالي، حيث تتخذه الطريقة الإخلاصية مقرًا لها ولقب الشيخ برهان الدين الزرقاني بألقاب عديدة «أبوالإخلاص، برهان الدين، أبواليسر، المحمدي، الأستاذ، إمام المحققين، صاحب المقام العالي، نبراس الموحدين، سلطان الذاكرين، أبوالكرامات».