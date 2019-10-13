شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يناقش تقريرًا حول الاجتماع الأول لإطلاق تطبيق «ادرس في مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، حول الاجتماع التنسيقي الأول بشأن تطبيق «ادرس في مصر»، وذلك بمقر الإدارة بمدينة نصر، بحضور ممثلين عن الوزارة والجامعات.

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وأكدت «كمال» أهمية تطبيق «ادرس في مصر» ليساهم في تعريف الطلاب الوافدين بالخدمات التي تقدمها الجامعات بجانب سهولة وصول المعلومة إلى الطلاب الوافدين.

وأوضحت الدكتورة رشا كمال أنه تمت إضافة البرامج المميزة التي تقدمها الكليات وإضافة اللغة الإنجليزية إلى التطبيق لكي يتمكن الطلاب غير الناطقين باللغة العربية من الحصول على كافة المعلومات، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة لغة ثالثة بجانب العربية والإنجليزية إلى التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تعرف الحضور على الإضافات الجديدة للتطبيق، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات حول ما يحتاجه التطبيق من إضافات، لكي يحاكي أشهر التطبيقات العالمية في مجال التعليم، ويقدم خدمة متميزة تساهم في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.