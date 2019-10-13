شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحة الثانية من حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الأحد، تدشين المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب «بلدي أمانة»، وتستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وقالت «الشاذلي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الحملة تستهدف توعية السيدات المصريات في كافة المواقع بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وكشفت عن أن فرع المجلس بالإسكندرية نجح في المرحلة الأولى من الحملة في الوصول إلى آلاف الرجال والسيدات في أحياء المحافظة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية يشارك فيها 48 من الرائدات الريفيات والواعظات وخادمات الكنيسة وأعضاء الفرع للنزول إلى السيدات في القرى والنجوع وطرق أبوابهن وتوعيتهن وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال في بناء وطنهم في هذه المرحلة المهمة والتوعية بأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.