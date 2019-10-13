شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعزي اليابان في ضحايا إعصار «هاجيبيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر عن خالص التعازي في ضحايا الإعصار «هاجيبيس» الذي ضرب عدداً من المناطق في اليابان مؤخرًا، ما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الأحد، على «وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب اليابان في ذلك الموقف»، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين، مُعربة عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الياباني الصديق لتلك المحنة.