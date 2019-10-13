شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يحذرون من إهمال علاج الضغط: يعرض الإنسان للجلطات وفشل عضلة القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من أطباء وأساتذة أمراض القلب في مصر، إن هناك ضرورة لعلاج مرض ضغط الدم وعدم إهماله، حيث يتسبب ذلك في حدوث جلطات وفشل في عضلة القلب، التي يعقبها مضاعفات في الكلي، مشددين على ضرورة التمارين الرياضة وتخيف وزن الجسم.

وقال ياسر السيد، عضو جمعية أطباء القلب، في مؤتمر أمراض القلب والأوعية الدموية، السبت، إن مرض ارتفاع ضغط الدم يهدد حياة آلاف المصريين والملايين حول العالم، ويسمى بالقاتل الصامت نظرا لأن أعراضه لا تظهر بشكل واضح في بداية الإصابة وقد يكون أول ظهور له على شكل جلطة دماغية مميتة، مضيفا أن أولى خطوات علاج ارتفاع ضغط الدم هو تغيير أسلوب الحياة مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وفقدان الوزن الزائد وتناول الطعام الصحي الغني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات مع تقليل كمية الصوديوم المتمثل في ملح الطعام واستبداله بالأعشاب والبهارات وكذلك الإقلاع عن التدخين وتقليل كمية الكافيين وتجنب الضغط والتوتر، وقياس الضغط منزليا بشكل منتظم ومراجعة الطبيب بشكل دوري.

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وأضاف «السيد» أن تغيير أسلوب الحياة غير كافي وحده للتحكم بارتفاع بضغط الدم لذا يتم اللجوء إلى استخدام أحد الأدوية العلاجية أو مزيج منها مثل حاصرات قنوات الكالسيوم التي تساعد على ارتخاء العضلات الملساء للشرايين، وبالتالى ينخفض ضغط الدم تدريجيا، من خلال «الكابرس بلس» بما يتمكن ذلك من حماية أكثر للقلب والمخ والكليتين.

وتابع: أبرز أسباب الإصابة بارتفاع ضغط الدم منها الإصابة بتصلب الشرايين والسمنة وعدم ممارسة الرياضة والتدخين والإكثار من ملح الطعام وارتفاع نسبة الكولسترول والتوتر والقلق، لافتا إلى أن من أشهر أعراضه الصداع والغثيان واضطراب الرؤية ونزيف الأنف والشعور بالإجهاد، مشددا على ضرورة متابعة الطبيب على الأقل مرة واحدة شهريا خلال الفترة الأولى من العلاج، بهدف التأكد من أن ضغط الدم ضمن المستويات المطلوبة كون مرض الضغط من الأمراض المزمنة التي تستلزم علاج مدى الحياة.

من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد عويس إن الدعامة القلبية عبارة عن جهاز صغير جدا على شكل أنبوب يوضع في الشرايين التاجية التي تقوم بتوصيل الدم للقلب، ويتم استخدامها عندما يكون هناك ضيق أو انسداد في هذه الشرايين، مشددا على ضرورة الالتزام بالعلاج مسيل الدم عقب تركيب الدعامة، موضحا أن إيقاف العلاج ممكن يتسبب في جلطات داخل الدعامة وتؤدي إلى جلطة في القلب.