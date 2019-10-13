شكرا لقرائتكم خبر عن بتقدم 13%.. جامعة القاهرة تعلن نشر 2636 بحثًا لأساتذتها وباحثيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حققت تفوقًا على نفسها في النشر الدولي عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، في بيان، الأحد، أنه بلغ عدد الأبحاث 2636 بحثًا بزيادة 299 بحثًا وبنسبة زيادة 13%، وبلغ عدد الباحثين المكرمين 1293 باحثًا بزيادة 79 باحثًا عن عام 2017 وبنسبة زيادة 7%، وبلغت قيمة إجمالي المكافآت 21 مليون جنيه بزيادة 1.8 مليون جنيه عن عام 2017 وبنسبة زيادة 10%، كما وصل عدد الباحثين الحاصلين على مكافأة نشر أكثر من 10 أبحاث إلى 22 باحثًا في 2018 بزيادة 6 باحثين وبنسبة زيادة 37.5% مقارنة بعام 2017.

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وأشار الدكتور محمد الخشت إلى أن الجامعة تسعى لتوفير البيئة الداعمة للباحثين للنهوض بعملية البحث العلمي والنشر الدولي، الذي يُعد من أولويات الجامعة لرفع مستوى الجامعة في التصنيفات الدولية وخدمة المشروعات القومية من خلال تقديم أبحاث نوعية تخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، موضحًا أن الجامعة اهتمت بتفعيل وتطوير وإنشاء المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة العلمية، وتوفير الخامات العلمية، والدعم المادي والمعنوي للباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتيسير سبل النشر في المجلات العلمية المحلية والدولية المرموقة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات نتج عنها تطوير مستمر وزيادة ملحوظة في معدلات النشر العلمي الدولي لجامعة القاهرة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تضع البحث العلمي والنشر الدولي في مقدمة أولوياتها، في إطار سياسات التحول نحو جامعة من الجيل الثالث، والحرص على إتاحة المعرفة وتذليل سبل الوصول إليها، والعمل على رفع ترتيب الجامعة وتقدمها في التصنيفات الدولية، وتطوير قدراتها التنافسية مع نظيراتها من الجامعات العالمية، وتبوئها مكانة رائدة تليق بها وبتاريخها العريق.

وتابع الدكتور محمد الخشت أنه تم استحداث مكافأة خاصة لأفضل 3 كليات و3 أقسام علمية في النشر العلمي، بإجمالي مبلغ 500 ألف جنيه، موزعة على المراكز الثلاث بالنسبة للكليات على التوالي بقيمة 150 ألف جنيه و100 ألف جنيه و75 ألف جنيه، وبالنسبة للأقسام العلمية 75 ألف جنيه و60 ألف جنيه و40 ألف جنيه على التوالي، مشيرًا إلى أنه جار العمل على استحداث جائزة لأفضل ثلاث كليات من حيث تقديم خدماتها من خلال موقعها الإلكتروني، وتأثير ذلك على التصنيف الدولي للجامعة.