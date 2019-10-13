شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لأول مرة تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة يرتفع لـ120 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية التصديرية منذ الأول من يناير وحتى الآن ليصل إلى 120 ألف عينة، تمثل شحنة تساعد على زيادة الصادرات الزراعية للخارج ، لأول مرة.

وأكد مدير المركزى للمبيدات، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن السبب الرئيسى فى زيادة تحليل عينات المنتجات التصديرية هو زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال العام الحالى، لزيادة قدراته الاستيعابية، ولتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم ، موضحا أن جميع الشحنات التى تم تحليلها تتمثل فى منتجات الخضر والفاكهة.

وأوضح "المرصفى" ، إن توجه وزارة الزراعة إلى اعتماد شراء أجهزة جديدة لتحليل متبقيات المبيدات تضاف إلى أجهزة المعمل المتقدمة، لزيادة عدد تحليل عينات المنتجات، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة، مشيرا إلى إن المعمل يعمل على نفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التى تطلبها مختلف الأسواق التصديرية الدولية.