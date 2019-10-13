شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 701 طن لحوم أضاحى توزع على الأسر الأولى بالرعاية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ جابر طايع، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن إجمالى ما يتم توزيعه من لحوم الأضاحى بنهاية الأسبوع التاسع 701 طنًا، توزع على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية حتى الخميس المقبل، حيث يجرى التوزيع بـ16 محافظة فى وقت واحد.
وأكدت غرفة عمليات الأوقاف، أن توزيع اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.
وقالت الغرفة: نواصل توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى 84 طنًا بمحافظات: ( الجيزة – البحيرة – بني سويف – الفيوم – الإسكندرية – الشرقية – القاهرة – المنوفية – القليوبية – الدقهلية – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسماعيلية – الغربية ).
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