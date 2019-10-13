شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يصل إلى فيينا فى مستهل جولة أوروبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل سامح شكري وزيرالخارجية، مساء اليوم الأحد إلى العاصمة النمساوية (فيينا) في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضا كرواتيا وليتوانيا ولاتفيا ؛ وذلك في إطار تعزيز العلاقات وحرص مصر على استكشاف آفاق جديدة للتعاون مع المزيد من الشركاء الدوليين.
وقال السفير عمر عامر سفير مصر في النمسا - في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا - إن الوزير سامح شكري سوف يلقي غدا الاثنين محاضرة عن السياسة الخارجية لمصر في قصر هوفبورج بدعوة من المستشار النمساوي الأسبق فولفانج شوسل رئيس جمعية الامم المتحدة في النمسا ، بحضور كبار الشخصيات الدولية من قيادات الامم المتحدة والأحزاب النمساوية والشخصيات العامة.
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