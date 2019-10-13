شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: ختام المرحلة الثانية من مبادرة الدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة التواصل والدمج بين أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة دمياط بمشاركة 120 فتاة من محافظات الإسكندرية وبورسعيد والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبحضور حسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، ومدير عام إدارة الدفاع الاجتماعى بالوزارة.

وصرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن، أن الفعاليات تضمنت احتفالية تحت عنوان " فى حب مصر " بمشاركة الفتيات من 7 مؤسسات فى مسابقات ثقافية وفنية ورياضية، أيضاً تم تنظيم رحلات ترفيهية للفتيات، لافتة إلى أن المؤسسات المشاركة هى دار ضيافة القبة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات بالعجوزة ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنصورة ومؤسسة رعاية الفتيات بالباكتوش ومؤسسة القاصرات ببورسعيد ودار الفتاة لرعاية الفتيات بالإسكندرية ودار ضيافة البنات بدمياط.

وأكدت الألفى على أهمية تلك الأنشطة بهدف بناء شخصية الأبناء وتلبية احتياجاتهم والمشاركة الفعالة في مظاهر الحياة العامة وتعديل سلوكهم عن طريق الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية مما يساهم فى دمج أبناء دور الرعاية، لافته إلى أن عدد مؤسسات الرعاية يبلغ 40 مؤسسة منها مؤسسات للفتيات وللبنين و8 دور ملاحظة، وأضافت أن مؤسسات الدفاع الاجتماعى تعمل على رعاية وحماية الأبناء وإعادة التنشئة الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر أو للانحراف ومساعدة أطفال أسر المسجونين حتى لا يتردى أحد أبنائها بعد إعادة تأهيلهم اجتماعيا وإعادة إدماجهم، بالإضافة إلى 255 مكتب مراقبة اجتماعية و189 نادى دفاع اجتماعى.

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الجدير بالذكر أنه في ختام الاحتفال تم توزيع الهدايا على كافة الفتيات المشاركات كما تم تكريم المتسابقات الفائزات، حيث حصل على المركز الأول فى المسابقات الدينية والثقافية دار ضيافة البنات بدمياط، ويليه فى المركز الثانى دار ضيافة القبة للفتيات بالقاهرة.