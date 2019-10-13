شكرا لقرائتكم خبر عن "اسكان النواب" تشترط وضع لافتات بمكان ظاهر عند البدء فى أعمال البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي، علي المادة 56 في فقرتهاالأولي من مشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008، والذي تنص علي أنه يتعين عند البدء في الأعمال المرخص بها وضع لافته في مكان ظاهر من موقع البناء.

وحسب المادة (56) في فقرتها، أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008، ستحدد البيانات والمواصفات الواجب توافرها فيها، وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.

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ومن المتوقع أن تواصل اللجنة خلال إجتماعها المزمع عقدة غداً الأثنين، مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنه 2008.