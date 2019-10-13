مرصد الكهرباء : 16 الف 450 ميجا وات فائض بالشبكة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس السبت 27 ألف 700 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأحد 27 ألف 400 ميجا وات. وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأحد قدرها 16 ألف 450 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين. Advertisements

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