"مستقبل وطن" يناقش المشاركة السياسية وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد صبري، الأحد، المعسكر الشبابي، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة أمانات الشباب للحزب في ثلاثة محافظات وهم "الإسماعيلية- بنى سويف- الإسكندرية".

ونظمت أمانة الشباب المركزية، ندوة تثقيفية، بالمدينة الشبابية، فى مركز أبو قير، بحضور كل من المهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية، وأحمد بيومى أمين مساعد الشباب، وعماد راغب أمين مساعد الشباب، ومحمد فريد، وعمر عاطف أعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب، والدكتور محمد مسعد أمين شباب الإسكندرية، ومحمود سيد أمين شباب الاسماعيلية، وحضور مميز من أمانة شباب الاسماعلية وأمانة شباب بني سويف.

وعلي هامش المعسكر الشبابي، تم فتح لقاء ونقاش حول العديد من القضايا السياسية المطروحة علي الساحة.

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وقال المهندس أحمد صبرى أمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يستطيع أن يؤهل الشباب في مجلس المحليات ومجلس النواب، مشيرا إلى أن شباب مستقبل وطن يتلخص في قيمه وأخلاقه وتفكيره من الشباب المجتمع المدني المخلص لوطنه.

ونوه "صبري"، خلال كلمته فى المعسكر الشبابى، على أن حزب مستقبل وطن يحتوي شباب المجتمع الواعي من مبادرات وافكار ومشاركات في منتدي الوطنية.

وأكد أمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، أن السوشيال ميديا جزء من المجتمع السياسي الشبابي من الأفكار والانتماء الفكري أن صعب ان نكون جزء من الأفكار التي يطرحها الآخر في تريند لازم يكون لينا فكر خاص بكل شخص أو شاب.

وتابع: "أن دوري الحزب هو جمع أكبر قاعدة شبابية من المجتمع الشبابي الرياضي في جميع المحافظات وبأكبر قاعدة شبابية نطمح أن نمكن الشباب من المناصب القيادية في الدولة وفي جميع المجالات ونحرص أيضا أن شباب مستقبل وطن بيحارب الفساد والإرهاب".