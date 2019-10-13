ضبط 4 متهمين بسرقة ركاب القطارات ومواقف النقل الجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية لاستهداف كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عاطلين حال قيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص أثناء تواجدهم بموقف النقل الجماعي بميدان الجيزة، كما تم ضبط عاطل حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالطالبية.
وضبطت القوات عامل لقيامه بسرقة حقيبة بداخلها جهاز "لاب توب" من أحد المواطنين أثناء نزوله من أحد القطارات بمحطة سوهاج، ضبط (عاطل، هارب من تنفيذ حكم جنائي) حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالطالبية، كم تم ضبط أحد الأشخاص، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي "تسول"، حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بأسلوب "النشل" أثناء تواجده بمحطة سكة حديد القاهرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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